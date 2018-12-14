"Брексит": "зима тревоги нашей"

Подготовка к Рождеству и Новому году в Британии в этом году имеет отчетливый привкус беспокойства.

Те, кто приехали работать на Альбион из разных стран, те, кого называют "мигрантами", тревожатся о своей судьбе в преддверии выхода Соединенного королевства из ЕС.

Беата приехала в Сполдинг из Польши. Она выращивает цветы в оранжерее. Беата говорит: "Мы переживаем, поскольку не знаем, сможем ли мы вернуться обратно, если мы, к примеру, решим съездить домой. Я боюсь грядущих перемен".

Дэймон Эмблинг, журналист Euronews, встретился в Сполтинге и его окрестностях как со сторонниками, так и с противниками "брексита".

Дэймон отмечает, что хотя "большинство голосовало за "брексит", и недовольство миграцией - важная тема, но ирония ситуации в том, что именно мигранты в таких городках двигают экономику вперед".

Сотрудники этой фирмы по выращиванию цветов в большинстве своем приехали из Польши, Литвы, Латвии, Болгарии и Румынии. Владелица довольна тем, как продвигается "сделка" по "брекситу", но она хочет и гарантий для своих работников.

Говорит Сью Лэмб: "Думаю, что вклад этих людей никто не принимал в расчет, когда шло голосование по "брекситу", сегодня мы должны понять, что без их работы рост экономики замедлится, и это негативно скажется на бизнесе.

В соседнем со Сполдингом Бостоне, Антон, выросший во Франции и его жена, родившаяся в Польше, держат закусочную Café de Paris.

У Антона - британский паспорт, и он - за "брексит". Но он полагает, что общественная поддержка выходя Британии из ЕС начинает иссякать: "Вот если не будет заключено соглашение, возникнет возможность проведения нового плебисцита, и его результаты могут быть обратными тому, что получили два с лишним года назад. И тогда придется оставаться в объединенной Европе. Ощущение, что людям все надоело, что они устали от бесконечных толковищ и переговоров, исход которых им непонятен. Мэй говорит уклончиво, люди во всем разочарованы".

Мария, жена Антона и сама мигрантка, надеется на усиление пограничного контроля: "Я не говорю о том, что границы нужно закрыть так, чтобы никакой иммиграции не было, но страна должна контролировать тех, кто в нее приезжает".

Пока Тереза Мэй ведет в Брюсселе переговоры с ЕС, в небольших городах, наступает, как говорят жители, "зима тревоги нашей".

Тут чувствуется усталость от длинного и тяжелого развода, и те, кто за "брексит", и те, кто его не поддерживает, говорят, что хотят одного - скорейшего разрешения этой ситуации, со сделкой или без нее.