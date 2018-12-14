Чезаре Баттисти грозит экстрадиция

Федеральный верховный суд Бразилии выдал ордер на арест итальянца Чезаре Баттисти, ранее получившего убежище в этой южноамериканской стране. Бывший лидер движения "Вооруженные пролетарии за коммунизм" был приговорен на родине к четырем пожизненным срокам заключения за четыре убийства и несколько ограблений, совершенных в 1970-х годах. Италия требует экстрадиции Баттисти.

Судья Луис Фукс считает, что и действующий глава государства Бразилии Мишел Темер, и избранный президент Жаир Болсонару после своего вступления в должность имеют право пересмотреть решение экс-президента Лулы да Силвы о предоставлении убежища Баттисти. До тех пор, пока этого не произойдет, итальянец будет оставаться под арестом. Он имеет право обжаловать решение судьи.