Проведение повторного референдума по вопросу "брексита" возможно с вероятностью более 50% . Такое мнение в интервью Euronews высказал экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
Тони Блэр рассказал о "брексите" и повторном референдуме
Тони Блэр рассказал о "брексите" и повторном референдуме
Тони Блэр, экс-премьер Великобритании:
"Лучшее, что может сделать премьер, это осознать, что с этим соглашением ничего не выйдет. Оно не пройдет. Я не думаю, что сделку одобрят, даже если Мэй удастся добиться уступки по ирландскому вопросу. Но даже сейчас, если бы она захотела, она смогла бы упростить парламенту принятие надлежащего решения, потому что в конченом счете, парламент голосует по условиям "брексита". И если депутаты не смогут договориться, придется пойти на новый референдум. Кстати, варианта "брексита" "без сделки", который я знаю беспокоит многих европейцев, не произойдет. Парламент этого не допустит. Если они не договорятся по условиям "брексита", будет референдум. И именно поэтому я думаю, что теперь более чем на 50% вероятно, что мы вернемся с новыми доводами к британцам, и будем решать этот вопрос".
Касаясь растущего в Европе популизма, Блэр сказал, что из-за этой проблемы ЕС не развалится.
Тони Блэр, экс-премьер Великобритании:
"Подобные кризисы постоянно использовали и используют евроскептики, заявляя о том, Европейский проект скоро рассыпется. Но такого никогда не случалось. Этот проект был и будет существовать, потому что есть на то серьезные, очень веские причины: в мире, в течение следующих лет все большее влияние будут приобретать Америка, Китай, и возможно, Индия. Европа и все европейские страны должны оставаться вместе, должны быть сильными, чтобы защищать свои ценности и интересы. И в целом глобальное видение Европы европейцами, поможет преодолеть эти периодически случающиеся кризисы, какими бы тяжелыми они ни были".