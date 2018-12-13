Достигнуто соглашение о прекращении огня в Ходейде

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Враждующие стороны в Йемене достигли соглашения о прекращении огня и выводу вооруженных формирований из города-порта Ходейда на побережье Красного моря. Порт будет контролировать ООН. Об этом на итоговом заседании в рамках проходивших в Швеции межйеменских консультациях, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. В последние месяцы Ходейда была ареной ожесточенных столкновений хуситов с правительственными силами.

"На пути к мирному процессу сделан очень важный шаг", - сказал Гуттериш, отметив, что стороны согласились продолжить дискуссии. "Это поворотный момент для будущего политического урегулирования с тем, чтобы положить конец конфликту. На основе конструктивного диалога здесь, в Швеции, мы лучше понимаем позиции сторон". По словам Гуттериша, следующий раунд переговоров пройдет в январе будущего года".