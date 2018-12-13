Израильские военные блокировали Рамаллах

В Иерусалиме вооруженный ножом мужчина совершил нападение на израильских стражей порядка. Ранения получили двое полицейских - 19-летняя девушка и 21-летний мужчина. Злоумышленника застрелили сотрудники сил безопасности. Позднее в тот же день на Западном берегу Иордана в результате стрельбы, открытой палестинцем на одном из шоссе, погибли два израильтянина и два получили ранения. Об этом заявили представители медицинских служб Израиля. Нападавшему, как сообщается, удалось скрыться. После произошедшего израильские военные взяли под контроль въезды и выезды из города Рамаллах.