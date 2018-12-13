Украина призывает наблюдателей НАТО в Чёрное море

Украина просит НАТО направить в Черное море мониторинговую миссию. С таким заявлением президент Петр Порошенко выступил во время встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. По словам главы государства, это необходимо для защиты от российской угрозы:

_«Украина предложила союзникам принять комплексные жесткие меры в ответ на действия России. Необходимо усилить, как мы договорились, постоянное присутствие в Черном море, и это важно для предотвращения эскалации напряженности и для обеспечения безопасности в регионе. Мы приветствовали бы запуск миссии НАТО по мониторингу воздушного и морского пространства. Мы были бы признательны за регулярный обмен информацией с НАТО, чтобы улучшить понимание текущей ситуации в Черном море и во всем регионе». _

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщил, что альянс уже подготовил меры поддержки Украины. По его словам, до конца года Киев должен получить оборудование для защищённой связи.

Украина призывает НАТО усилить поддержку после инцидента в Керченском проливе, когда российские военные захватили украинские корабли. В Москве заявляют о нарушении своей границы, Киев называет произошедшее очередным актом агрессии.