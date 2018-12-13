Теракт в Страсбурге: уже три жертвы

"Ничто не отнимет у нас свободу!" и "Рождество без страха" - такие записки приносят жители и гости Страсбурга к месту теракта на центральной площади Клебера. Кто-то проводит здесь несколько минут, зажигая свечи и спеша по своим делам, кто-то останавливается и предается размышлениям.

В четверг около полудня стало известно, что число жертв стрелка увеличилось до трех: один из тяжелораненых, у которого была констатирована церебральная смерть, скончался. Среди пострадавших в результате нападения во вторник вечером на рождественском рынке в Страсбурга 13 человек, из них пятеро в тяжелом состоянии.

Между тем поиски 29-летнего Шерифа Шекатта, главного подозреваемого в перестрелке, пока не дали результата, несмотря на передаваемую по всем каналам полицейскую ориентировку. В операции по поимке участвуют до 700 сотрудников французских сил правопорядка, а также их немецкие коллеги по ту сторону границы.

До задержания Шекатта рождественский рынок Страсбурга, привлекающий ежегодно до 2 миллионов туристов, закрыт. В городе объявлен чрезвычайный уровень обеспечения безопасности. Правительство Франции также обратилось к "желтым жилетам" с призывом отменить субботние акции, если стрелок не будет пойман.