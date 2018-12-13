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Трагедия в Страсбурге: "Добро всегда побеждает зло"

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Трагедия в Страсбурге: "Добро всегда побеждает зло"

Трагедия в Страсбурге: "Добро всегда побеждает зло"
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REUTERS/Christian Hartmann
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В кафедральном соборе Страсбурга прошла церемония в память о погибших в результате нападения, совершенного два дня назад неподалеку от местной рождественской ярмарки. Трагедия объединила жителей города. На мессу пришли как христиане, так и мусульмане.

"Наш прекрасный город на Рейне, символ мира и единства, столица Европы, прав человека, колыбель гуманизма, экуменизма и межконфессионального братства за одну секунду оказался охвачен ужасом", - с такими словами обратился к присутствующим пастор Кристиан Криже.

REUTERS/Christian Hartmann

Архиепископ Страсбурга Люк Равель убежден, что победа всегда остается за добром. Доказательство тему – сплоченность, которую проявили жители города после этой трагедии:

"Драматические события той ночи не опровергли, а, наоборот, еще раз подтвердили смысл рождественского послания. В мире существует добро и зло, но побеждает всегда добро".

Архиепископ призвал забыть о вражде и объединиться перед лицом терроризма.