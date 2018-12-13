Трагедия в Страсбурге: "Добро всегда побеждает зло"

В кафедральном соборе Страсбурга прошла церемония в память о погибших в результате нападения, совершенного два дня назад неподалеку от местной рождественской ярмарки. Трагедия объединила жителей города. На мессу пришли как христиане, так и мусульмане.

"Наш прекрасный город на Рейне, символ мира и единства, столица Европы, прав человека, колыбель гуманизма, экуменизма и межконфессионального братства за одну секунду оказался охвачен ужасом", - с такими словами обратился к присутствующим пастор Кристиан Криже.