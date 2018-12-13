Макрон: от теракта в Страсбурге пострадала не только Франция

За несколько часов до открытия саммита лидеров ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон впервые публично высказался о теракте в Страсбурге. Глава республики отметил европейское значение столицы Эльзаса, в котором произошло нападение.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "В результате этого теракта пострадала не только Франция, не только один конкретный город нашей страны. Теракт поразил, город являющийся европейским символом. От имени французского народа я хочу выразить солидарность с семьями погибших. Глава министерства внутренних дел Франции по моей просьбе вернется в Страсбург в конце дня".