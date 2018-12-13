Канада ищет своих граждан в Китае

Задержанного в Китае гражданина Канады бизнесмена Майкла Спэйвора подозревают в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР. Спэйвор известен тем, что по данным канадских СМИ, помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Спэйвор так же занимался организацией турпоездок в КНДР. В Пекине подтвердили, что еще одно расследование по схожим обвинениям ведется в отношении еще одного канадца бывшего дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига.

Христя Фриланд, глава МИД Канады: "Мы крайне обеспокоены судьбой господина Коврига", - заявила глава канадского внешнеполитического ведомства, - "Свою озабоченность мы выразили китайским властям и поддерживаем связь с его семьей. Мы заинтересованы в этом вопросе, и мы продолжим над ним работать".

Граждан Канады задержали в Китае вскоре после того, как власти Канады взяли под стражу в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Женщину задержали первого декабря по запросу США, где ее обвиняют в нарушении санкций против Ирана. В минувший вторник Ваньчжоу была освобождена под залог.