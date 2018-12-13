Среди предложений — штрафы и блокировка ресурса за материалы, оскорбляющие государственный строй и конституцию России, а также запрет на распространение так называемой «фейковой информации».

Правозащитники уверены, что прямолинейный подход к таким вопросам не достигнет цели:

«Когда мы идём по пути административного воздействия, когда говорим: "здесь ошибся — посадим, здесь ошибся — оштрафуем, здесь ошибся — вообще со свету сживём", — это создаёт в обществе репрессивный настрой. Люди оказываются запуганными, люди боятся лишний раз раскрыть рот».

Законодатель может хотеть, чтобы тот, кто написал какую-то чушь, был наказан. А в итоге окажутся наказаны десятки школьников, которые над чем-то решили пошутить. К тому же грань достоверного, грань истинного очень сложна», — говорит российский правозащитник Андрей Бабушкин.

Авторы проектов подчёркивают, что подобные действия наказуемы в реальной жизни, а поскольку интернет можно рассматривать как общественное пространство, то и там должны действовать нормы общественного поведения и порядка. В любом случае, по словам депутатов, документы рассмотрят не ранее января.

Галина Полонская, Euronews:

«Где будет та виртуальная грань приличия, которую на своей страничке переступать нельзя. Как и кто будет отличать просто мнение или шутку от неуважения к обществу и государству. Как смогут интернет пользователи распознать фейковые новости? Ответов на эти вопросы нет».