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Турция

Крушение поезда под Анкарой: есть погибшие

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Крушение поезда под Анкарой: есть погибшие

Крушение поезда под Анкарой: есть погибшие
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Reuters
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По меньшей мере 7 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Турции. Скоростной поезд, следовавший в Конью, сошёл с рельсов через десять минут после отправления c вокзала Анкары, около 6:30 по местному времени. Состав на скорости около 90 км/ч столкнулся с маневровым локомотивом.

Несколько пассажирских вагонов перевернулись, ещё два — столкнулись с надземным пешеходным переходом. 46 пассажиров получили ранения, из них трое — тяжёлые. Всего в составе находились, по имеющимся данным, 206 человек. Российские дипломаты сейчас выясняют, были ли в поезде граждане России.

Спасатели продолжают работы на месте трагедии. Движение на линии остановлено. Прокуратура Анкары возбудила уголовное дело. Пока неизвестно, почему маневровый тепловоз и поезд оказались на одном пути. Следователи не исключают, что свою роль могли сыграть сильные для этого региона холода.