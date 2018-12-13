Крушение поезда под Анкарой: есть погибшие

По меньшей мере 7 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Турции. Скоростной поезд, следовавший в Конью, сошёл с рельсов через десять минут после отправления c вокзала Анкары, около 6:30 по местному времени. Состав на скорости около 90 км/ч столкнулся с маневровым локомотивом.

Несколько пассажирских вагонов перевернулись, ещё два — столкнулись с надземным пешеходным переходом. 46 пассажиров получили ранения, из них трое — тяжёлые. Всего в составе находились, по имеющимся данным, 206 человек. Российские дипломаты сейчас выясняют, были ли в поезде граждане России.