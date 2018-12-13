Новая победа Терезы Мэй

Во время состоявшегося в среду голосования в поддержку Терезы Мэй высказались 200 депутатов-тори, против - 117. Чтобы сохранить пост лидера, премьеру требовалось простое большинство - половина плюс один голос. Перевес в поддержку Мэй составил 83 голоса.

Спикер Палаты общин покидает Вестминстер Фото Рейтер

Мэй, в свою очередь комментируя итог голосования, заметила, что основная цель ее работы теперь, после получения поддержки большинства депутатов-консерваторов - это обеспечение политического и юридического выхода Соединенного Королевства из ЕС.

"Итоги голосования напоминают нам о том, мы должны выполнить волю народа Британии и продолжить строительство лучшего будущего для нашей страны. Мы должны работать над единением наших рядов, нежели над культивированием раздробленности. И эта работа начинается тут в Вестминстере с депутатами , которые представляют все части политического спектра".

Мэй выходит из своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, чтобы сделать заявление для прессы Фото Рейтер

Но евроскептики считают, что голосование ослабило позиции Мэй, а не укрепило их.

На эту тему высказался депутат-евроскептик Джейкоб Риз-Могг: "Премьер должна уйти в отставку, она не сможет протолкнуть сделку по "брекситу" в Палате общин, это соглашение не поддерживают ни ее однопартийцы, ни оппозиция".

От лица лейбористов высказался парламентарий Ричард Бергон: "Свыше 40% депутатов-тори выразили этим голосованием недоверие Терезе Мэй, недоверие как партийному лидеру и недоверие как премьер-министру. Это, разумеется, сужает для нее возможность политического любого маневра и вселяет сомнения в правильности ее тактики.

Согласно партийному уставу теперь у лидера тори и премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй имеется иммунитет от повторения подобной процедуры в течение ближайшего года. В четверг она отправляется в Брюссель на новые переговоры по "брекситу".



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