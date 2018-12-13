Мэй: в Брюссель за дополнительными гарантиями

Тереза Мэй не ожидает "немедленного прорыва" по Brexit на плановом двухдневном саммите Евросоюза, который открылся в четверг в Брюсселе. Избежав накануне вотума недоверия, британский премьер-министр приехала в бельгийскую столицу, чтобы заручиться дополнительными гарантиями лидеров 27 государств ЕС.

"Я бы хотела добиться юридических и политических гарантий, которые, по моему мнению, могут развеять сомнения британских депутатов по вопросу "backstop", то есть границы между Ирландией и Северной Ирландией, - пояснила она журналистам по прибытии в Брюссель. - Я знаю, что главы государств и правительств 27-ми также намерены обсудить вариант развития событий при отсутствии сделки, в Великобритании тоже обсуждают подобный сценарий. Но я не устаю утверждать, что оптимальный выход - договориться по сделке и даже расширить ее границы".

Накануне, в ходе дебатов в Палате общин, радикально настроенные члены Консервативной партии, а также Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, потребовали от Терезы Мэй добиться от Брюсселя дополнительных "юридически обязывающих заверений" в том, что "backstop" будет носить временный характер.