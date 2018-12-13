"Страсбургский стрелок" убит полицией

Предполагаемый террорист Шериф Шекат погиб в ходе полицейской спецоперации на юге города, на улице Лазаре в районе Нойдорф-Мено. Это официально подтвердил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Шеката разыскивали двое суток, в операции участвовали свыше 700 сотрудников силовых структур.

Во вторник вечером вооружённый мужчина устроил стрельбу по прохожим в центре города, недалеко от рождественской ярмарки. Погибли три человека, — один из них скончался в больнице, — более десятка получили ранения. В МВД Франции сообщают, что ещё трое находятся, цитата, «на грани жизни и смерти». Террорист сумел скрыться, несмотря на вмешательство силовиков. В ходе спецоперации поступали сообщения о том, что его видели в разных районах города. В Страсбурге были введены особые меры безопасности, на границе установили усиленный контроль, МВД распространило ориентировки на 29-летнего Шерифа Шекатта.

Как рассказал министр внутренних дел Кристоф Кастанер, предполагаемого террориста обнаружили трое полицейских. Патруль попытался остановить подозрительного мужчину на улице, однако тот открыл огонь.

После этого в район Нойдорф/Мено были стянуты значительные силы полиции и вооружённого спецназа, была перекрыта улица Лазаре, где укрылся Шекат.

Рейтер со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что во время спецоперации в этом районе были слышны три-четыре выстрела, после чего источники информагентств и французских изданий в полиции рассказали о гибели подозреваемого.

Согласно последним представленным данным следствия, Шериф Шекат совершил теракт под влиянием радикального исламизма. При этом он ранее неоднократно был судим и оказывался за решёткой по делам о различных преступлениях, в частности, о бандитизме.

Следствие не исключает, что Шекат мог оказаться под влиянием радикального исламизма во время одного из тюремных сроков. В рамках расследования задержаны, по меньшей мере, шесть человек, в том числе его родители, братья и сёстры. Были ли у Шеката сообщники, пока доподлинно неизвестно.

Как сообщает мониторинговая группа SITE, после сообщений о гибели Шеката террористическая группировка «Исламское государство» назвала его своим солдатом. Каких либо доказательств связи со «страсбургским стрелком» исламисты не представили.