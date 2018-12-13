"База S": Шериф Шеккат и не только

Антиглобалист из коммуны Нотр-Дам-де-Ланд, агрессивно настроенный футбольный фанат и скинхед. Что общего у этих троих со страсбургским стрелком Шерифом Шеккатом? Все они, как и подозреваемый в стрельбе в центре эльзасской столицы 11 декабря, числятся в так называемой "базе S". Euronews попытался разобраться, что это за список и почему полиции не удалось остановить значившегося в нем злоумышленника.

Под буквой "S" в существующей с 1969 года во Франции Национальной базе розыска (Fichier des personnes recherchées) числятся лица, которые "представляют потенциальную угрозу общественной безопасности и государству". Под такое широкое с правовой точки зрения определение подпадают как анархисты "Черного блока", так и лица, среди знакомых которых оказались подозреваемые в терроризме.

Шериф Шеккат — лишь один из по меньшей мере 5 тысяч человек, по официальным данным, и 20 тысяч, согласно собственному расследованию газеты Le Monde. Примерно 12 тысяч из них включены в базу по подозрению в радикальном исламизме. В зависимости от профиля рядом с буквой S появляется цифра: например, S14 обозначает возвращенцев из Ирака и Сирии — в 2015 году таковых насчитывалось 850. Но речь не идет об обозначении уровня опасности того или иного лица, а, скорее, о руководстве к действию для правоохранительных органов.

Почему не арестован?

Во Франции разгораются дебаты: почему давний знакомый полиции по списку Шеккат не был заблаговременно арестован? На самом деле, "база S" выступает, скорее, в качестве превентивного механизма раннего предупреждения. Ориентируясь на нее, правоохранительные органы могут отслеживать передвижения потенциально опасного гражданина или, например, получить судебное разрешение на прослушивание его телефонных разговоров. У большинства из списка никогда и не было проблем с законом. А значит, речи о постоянной слежке за всеми такими «потенциально опасными» не идет.

Кроме презумпции невиновности, у полиции есть и вполне практическое объяснение, почему, например, арестовать подозреваемого в связях с радикалами контрпродуктивно: это значило бы и лишиться важного канала информации о террористической сети и ее намерениях в целом.

Занесение в список — не приговор

Если в течение года за подозреваемым не установлено никаких противоправных действий, его имя из базы данных исчезает. Это, в частности, случилось с исламистом Ясином Сали. В поле зрения французских правоохранителей он находился в течение двух лет (с 2006 по 2008 года) из-за своих контактов с салафитами, но был исключен из "списка S" за "хорошее поведение". В июне же 2015 года Сали обезглавил своего начальника, а затем устроил взрыв на территории одного из заводов города Сен-Кантен-Фаллавье, въехав на автомобиле в стоявшие на улице баллоны с газом.

В списке не значился … один Шеккат

В "базе S" по подозрению в террористической деятельности Шеккат не одинок. В его компании оказались многие террористы последних лет. Правда о том, что они были известны полиции, СМИ узнавали уже после совершеных ими нападений.

Среди них — террорист-смертник Исмаил Омар Мостефа из города Шартр, один из участников бойни в парижском концертном зале «Батаклан» в ноябре 2015 года. Внимание правоохранителей к себе он привлек еще в 2010 году. Жертвами теракта тогда стали более ста человек.

В базе данных французской полиции среди лиц, склонных к радикальной деятельности, фигурировал и 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов. В мае со словами "Аллаху акбар!" он напал с ножом на прохожих в центре Парижа. Погиб 29-летний житель Франции, четыре человека получили ранения, включая гражданина Люксембурга.

Мохаммед Мера, застреливший в Тулузе трех французских военнослужащих, а затем учеников и учителя еврейской школы в марте 2012 года. Шериф Куаши, участвовавший в вооружённом нападении боевиков на редакцию Charlie Hebdo в январе 2015 года. Амеди Кулибали, познакомившийся с Куаши в тюрьме, а затем в январе 2015 года напавший на кошерный магазин у Венсенских ворот в Париже. Вот только некоторые из тех, занесение имен которых в "базу S" не помогло полиции предотвратить их преступления.