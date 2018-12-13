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Бюджет по-итальянски: Рим согласился с Брюсселем

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Бюджет по-итальянски: Рим согласился с Брюсселем

Бюджет по-итальянски: Рим согласился с Брюсселем
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Италия в итоге после переговоров с ЕС согласилась снизить дефицит бюджета на будущий год с 2,4% до 2,04% от общего ВВП страны.

Фото Рейтер
Жан-Клод Юнкер и Джузеппе Конте перед началом переговоров в БрюсселеФото Рейтер

Брюссель в дискуссиях с Римом напоминал, что Евросоюз еще в июле рекомендовал, де-факто - обязывал - Италию сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП.

Итоги прокомментировал премьер страны Джузеппе Конте. Он сказал: "Нам удалось получить некоторые финансовые ресурсы, и мы используем их в этих переговорах. Мы смогли опуститься до искомых значений, достичь которых нас и просила Еврокомиссия".

На прошлой неделе Совет министров экономики и финансов еврозоны - Еврогруппа - высказал пожелание Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019-й год в соответствие с Пактом стабильности и роста.

Фото Рейтер
Компромисс достигнут!Фото Рейтер


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