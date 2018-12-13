Италия в итоге после переговоров с ЕС согласилась снизить дефицит бюджета на будущий год с 2,4% до 2,04% от общего ВВП страны.
Бюджет по-итальянски: Рим согласился с Брюсселем
Бюджет по-итальянски: Рим согласился с Брюсселем
Брюссель в дискуссиях с Римом напоминал, что Евросоюз еще в июле рекомендовал, де-факто - обязывал - Италию сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП.
Итоги прокомментировал премьер страны Джузеппе Конте. Он сказал: "Нам удалось получить некоторые финансовые ресурсы, и мы используем их в этих переговорах. Мы смогли опуститься до искомых значений, достичь которых нас и просила Еврокомиссия".
На прошлой неделе Совет министров экономики и финансов еврозоны - Еврогруппа - высказал пожелание Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019-й год в соответствие с Пактом стабильности и роста.