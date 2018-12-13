Франция: Рождество под охраной полиции

Закрытый после теракта Рождественский рынок в Страсбурге готовится возобновить работу. Тем временем в других городах Франции на ярмарках и в местах, где проходят массовые предпраздничные мероприятия, усилены меры безопасности. Несмотря на горькие новости из Страсбурга, и заметное присутствие полиции на улицах, французы все же настроены на праздник... В Бордо к обеспечению общественного порядка на рождественском базаре привлечены дополнительные силы полиции. Посетителей это не смущает:

"Нет, меня это все не беспокоит. Нас всех проверили, обыскали. Надеюсь, здесь не окажется скверных людей с плохими намерениями. Так что, все в порядке".

"Меры приняты правильные. Это хорошо, правда. Это успокаивает людей, это необходимо после всего, что произошло той ночью. Так лучше".

В соседней с Францией Германии на рождественских базарах между ларьками и палатками так же курируют стражи порядка. Дополнительные меры безопасности на ярмарках Германии ввели после теракта на рынке в Берлине в декабре 2016 года. Тогда жертвами нападения стали 12 человек.