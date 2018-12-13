Мария Бутина частично признала вину в американском суде

Арестованная в США россиянка Мария Бутина официально признала вину по статье о сговоре с целью нарушения законов об иностранных агентах. На слушаниях в суде округа Колумбия она согласилась на сделку со следствием, отказавшись от процесса с участием жюри присяжных, и заявила, что на её решение не повлияли условия содержания в одиночной камере. Россия ранее заявляла, что Бутина находится под серьёзным давлением. МИД называет её «политической заключённой».

Основательницу движения «Право на оружие» Марию Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Её обвиняют в организации незаконной лоббистской деятельности под руководством Москвы. Россиянка, якобы, пыталась внедрить агентов в организации, имеющие политическое влияние.

Сама Бутина поначалу все обвинения отвергала. Защита называла её «наивной студенткой», которая лишь говорила о важности хороших отношений между Россией и США.

Адвокат Бутиной Нил Дрисколл полагает, что в случае обвинительного приговора по статье о сговоре с целью нарушения законов об иностранных агентах россиянке могут назначить наказание в виде полугода лишения свободы. РИА Новости отмечает, что в этом случае осуждённой могут зачесть время предварительного заключения, а значит её депортируют вскоре после приговора.

Суд заявление Бутиной о частичном признании вины и сделки со следствием принял. Следующие слушания назначены на 12 февраля.