Туманное будущее «брекспатов»

В городке Михас на Коста-дель-Соль почти каждый пятый житель — британский пенсионер. Многие из них живут там уже два десятка лет. Сочетание пенсии в фунтах стерлингов, испанских цен и средиземноморского климата их более чем устраивало. Однако будущее после „брексита“ может оказаться совсем безрадостным. Пенсионеры не представляют, как будет функционировать обеспечивающая их система:

Британские пенсионеры даже основали свой клуб: они называют себя «брекспатами». Для пожилых людей это один из главнейших вопросов: будет ли возможно так же заботиться о здоровье после «брексита». Британская медицинская страховка до сих пор без проблем работала в Испании.

«Из-за „брексита“ мы не находим себе места. После „брексита“ у нас может не оказаться страховки, мы не знаем, будет ли — и когда — двусторонние соглашение с Испанией, заморозят ли наши пенсии или индексируют. Курс фунта теперь падает, и это тоже очень беспокоит нас».

«Со мной сейчас живёт моя мама, ей 91 год и она совсем не видит. За ней необходимо ухаживать, именно поэтому я привезла её сюда. Если за медицинские услуги придётся платить без страховки, это может оказаться неподъёмным. Вот что меня сильнее всего беспокит».

О крупных расходах, вроде покупки дома на море, речи вообще не идёт: нестабильный курс британской валюты отпугивает инвесторов.

«Вкладывать деньги сейчас большой риск, поскольку купить сегодня можно по одной цене, а что будет года через полтора с курсом фунта — неизвестно. Планировать очень трудно. Большиснтво моих клиентов — скандинавы, французы, голландцы, но и британцы тоже есть», — говорит риелтор Шэрон Хичкок.

Обеспокоены и местные власти: британские деньги через посредство пенсионеров работают на благо города, в первую очередь позволяя ему не «замирать» в нетуристический сезон.

«Они позволяют нам сгладить сезонную неравномерность, даёт новые рабочие места, причём с достойной работой», — рассказывает мэр Михоса.

Британцев, живущих в Испании, больше, чем в любой другой стране Евросоюза: более 300 тысяч. Далеко не все они пенсионеры, но так или иначе британский бюджет передаёт испанской системе здравоохранения около 280 миллионов евро ежегодно.

Ана Лазаро, Euronews:

«Сюда они приехали ради моря — при этом знали, что никуда не исчезнут такие блага, как бесплатное здравоохранение. Теперь, похоже, остаётся только море».