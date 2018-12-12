Три человека погибли, 12 получили ранения, половина из них находится в крайне тяжелом состоянии - таков результат теракта в центре французского Страсбурга.
Теракт перед Рождеством: есть погибшие и раненые
Теракт перед Рождеством: есть погибшие и раненые
Около восьми вечера во вторник злоумышленник открыл огонь на одной из улиц, примыкающей к рождественскому рынку, расположенному в столице Эльзаса. Ему удалось скрыться.
По сообщению префектуры региона, предполагаемый террорист должен быть был арестован утром того же дня за грабеж. Известно, что его зовут Шериф, что он родился в Страсбурге, что ему 29 лет, и уже некоторое время его имя значится в списках тех, кто может представлять опасность для государства.
Депутат Европарламента Марко Аффронте, находящегося в Страсбурге, свидетельствует: "Я прогуливался по рождественскому рынку, я слышал выстрелы, их было шесть или семь. Потом я увидел людей, упавших на землю. Я увидел, что прохожие начали разбегаться, кто-то закричал. Я позвонил в один из домов, меня впустили. Я тут по-прежнему нахожусь, когда я доберусь до отеля, я не знаю".
На место трагедии срочно выехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Ночью он провел брифинг для прессы, на котором в том числе сообщил, что президент получает информацию о случившемся поминутно.
"Уровень террористической угрозы во Франции повышен до максимального, усилен контроль границ, ужесточены меры безопасности в общественных местах, в том числе и на рождественских рынках по всей стране", - заявил глава МВД.
Для больниц и медперсонала был введен так называемый "белый план", он означает полную мобилизацию средств и людской силы ввиду необходимости проведения срочных операций огнестрельных ранений и реанимационных мероприятий. На поиски предполагаемого террориста брошены сотни человек, прежде всего группа захвата, силы жандармерии, полиции и армейские патрули.
Префектура полиции особым декретом ввела запрет на все массовые мероприятия. Жителям рекомендовано без особой нужды не выходить на улицу.