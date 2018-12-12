Страсбург: «Я думал, это петарды»

Одним из первых о происходящем в Страсбурге нападении сообщил мэр города Ролан Ри в собственном «твиттере». Он призывал сограждан оставаться дома, пока ситуация не прояснится.

Люди прятались в ресторанах и кафе. Весь центр города был перекрыт, и мэрия Страсбурга открыла два колледжа, предлагая там бесплатный ночлег тем, кто не может добраться до дома в блокированном центре города. Больницы были переведены на усиленный режим работы.

Очевидцы рассказывают не менее чем о десятке выстрелов — и одиночными, и очередями. Однако на фоне предрождественской суеты не все сразу поняли, что именно происходит. Говорят очевидцы:

«Я сначала услышал несколько выстрелов. Я подумал, что это петарды — ну или нападение на магазин. Потом я увидел множество бегущих испуганных людей, плачущих детей. Тогда я подумал что, это наверное, что-то очень серьёзное. Люди бежали уже целой толпой и кричали, что у соседнего дома стрельба. Тогда я тоже побежал, и меня спрятали в ресторане».

«Мы гуляли с другом. Припарковали машину и хотели идти обратно в центр. Но оказалось, это невозможно, нас не пустили, заявили, буквально, что там кто-то стрелял. И мы остались здесь, потому что не можем добраться до дома».

Президент Франции Эммануэль Макрон лично контролирует ход расследования.

Французские правоохранительные органы уже три года, после парижских терактов, действуют в условиях усиленных мер безопасности. В декабре в ряде городов меры были ещё больше усилены на фоне выступлений «жёлтых жилетов», которые нередко перерастали в беспорядки.