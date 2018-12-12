Страсбург: поиски продолжаются

Полиция ведёт поиски нападавшего, устроившего стрельбу во французском Страсбурге. В операции участвуют около 600 стражей порядка. Террориста опознали, и он хорошо известен правоохранительным органам. Ему удалось скрыться, как сообщается, на захваченном такси. Поиск проводили, среди прочего, в Страсбургском кафедральном соборе.

В то же время полиция проводит допрос пяти человек, которых подозревают в возможных связях с нападавшим.

Лоран Нуньес, госсекретарь при МВД Франции:

«Он хорошо известен правоохранительным органам, но по делам, не связанным с террористической деятельностью; до сих пор он никак не был связан с терроризмом. Однако, что очень важно, он несколько раз оказывался в тюрьме. И, возможно, именно там он обнаружил в себе радикальные настроения на религиозной почве».

Около восьми вечера во вторник злоумышленник открыл огонь в центре Страсбурга, на одной из улиц, примыкающих к рождественскому базару, и неподалёку от кафедрального собора.

Уровень террористической угрозы во Франции повышен до максимального, усилен контроль границ, ужесточены меры безопасности в общественных местах, в том числе и на рождественских рынках.