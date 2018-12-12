В списке самых опасных

«Страсбургский стрелок» оказался хорошо известен правоохранительным органам. 29-летний уроженец города; полиция официально обнародовала лишь имя — Шериф.

Он входит в так называемый «список „С“» — в ряду приблизительно 20 тысяч человек, чья деятельность напрямую угрожает национальной безопасности.

Накануне теракта Шерифа собирались задержать по делу об ограблении и попытке убийства — но не смогли.

«Это человек печально известен — очень известен — в связи с неоднократными нарушениями закона, как во Франции, так и в Германии, где был приговорён к тюремному сроку», — сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

В Германии Шериф отбывал заключение за кражу и в прошлом году был депортирован во Францию. Поэтому французские правоохранительные органы не исключают, что нападавший пересёк Рейн и теперь скрывается в соседней стране.