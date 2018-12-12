Страсбург: полиция ищет стрелка с криминальным прошлым

Мужчина, устроивший стрельбу неподалеку от рождественской ярмарки в Страсбурге, имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хейц. Жертвами стрелка стали три человека, тринадцать пострадали. Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Подозреваемый - 29-летний Шериф Шеккат. Он родился и жил в Страсбурге, и был известен полиции. Во время нападения подозреваемый, по словам свидетелей, кричал "Аллаху Акбар". Совершив преступление, злоумышленник скрылся.

Реми Хейц, прокурор Парижа: "Полиция ведет поиски. Был проведен ряд обысков в местах, которые мог посетить беглец. На данной стадии расследования, учитывая ситуацию и ее возможные последствия, я не могу вдаваться в какие-либо подробности. Тем не менее, я могу сообщить, что четыре человека из ближайшего окружения нападавшего были помещены под стражу минувшей ночью".

"Подозреваемый был неоднократно судим и отбывал наказание. Представители администрации тюрьмы, где он находился в 2015 году, говорят о нем, как о человеке склонном к радикальным религиозным взглядам, и пытавшемся насаждать свою веру. Ранее его имя было включено в так называемую базу "S", куда заносят тех, кто представляет потенциальную "угрозу Республике". За ним наблюдали спецслужбы".

У здания расположенного Страсбурге европейского парламента приспущены флаги Франции и Европейского Союза. Депутаты европарламента почтили память жертв теракта минутой молчания и выразили соболезнования семьям и друзьям погибших.