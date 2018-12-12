C вечера вторника французский Страсбург перешёл де-факто на осадное положение: по распоряжению мэрии закрыт рождественский рынок, рядом с которым произошел теракт, префектура закрыла детские сады и ясли, а также начальные школы.
Страсбург перешел на осадное положение
Страсбург перешел на осадное положение
В первые мгновения после трагедии правоохранители, зная, что предполагаемый преступник не пойман, рекомендовали прохожим для их же собственной безопасности укрыться по возможности в домах, в кафе или в ресторанах.
Известно, что подозреваемый трижды открывал стрельбу, всякий раз - в историческом центре столицы Эльзаса, в непосредственной близости со знаменитым рождественским рынком.
Вечером во вторник проходил матч баскетбольной Евролиги, в котором встречались клуб "Страсбург" и люблянской "Олимпии", зрителям было запрещено покидать спортивную арену. Чтобы поддержать раненых и почтить память погибших, болельщики спели "Марсельезу".
Меры безопасности были введены в Европарламенте, как внутри комплекса зданий, так и на прилегающей территории. Все выходы были закрыты, евродепутатам и сотрудникам этого учреждения было рекомендовано не покидать кабинеты и залы заседания.
Уже наутро, узнав о том, что в теракте погибли три человека, Европарламент, почтил их память минутой молчания.