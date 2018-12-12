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Откуда "дыра" в космосе?

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Откуда "дыра" в космосе?

Откуда "дыра" в космосе?
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Почти восемь часов в открытом космосе. Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели уникальную операцию по вскрытию противометеоритной защиты корабля "Союз МС-09". В ходе осмотра его бытового отсека космонавты обнаружили в обшивке "дыру". В августе данное повреждение привело к частичной утечке воздуха на МКС. Тогда россияне залили отверстие герметиком. Добраться же до повреждения получилось только сейчас - при помощи грузового манипулятора "Стрела".

Собранные космонавтами образцы и фотографии отверстия будут отправлены на Землю для выяснения причин случившегося. Корпорация "Энергия" свою вину - возможность производственного брака - отрицает. Расследование проводит специальная комиссия Роскосмоса.


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