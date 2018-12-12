Откуда "дыра" в космосе?

Почти восемь часов в открытом космосе. Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели уникальную операцию по вскрытию противометеоритной защиты корабля "Союз МС-09". В ходе осмотра его бытового отсека космонавты обнаружили в обшивке "дыру". В августе данное повреждение привело к частичной утечке воздуха на МКС. Тогда россияне залили отверстие герметиком. Добраться же до повреждения получилось только сейчас - при помощи грузового манипулятора "Стрела".