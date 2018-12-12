Срочная новость

Срочная новость

Франция

Сахаровская премия для Олега Сенцова

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Сахаровская премия для Олега Сенцова

Сахаровская премия для Олега Сенцова
Размер текста Aa Aa

Украинский режиссёр Олег Сенцов получил ежегодную премии имени Сахарова "За свободу мысли". Диплом был передан его двоюродной сестре Наталье Каплан и адвокату Дмитрию Динзе, поскольку сам Сенцов находится в заключении в российской исправительной колонии.

Наталья Каплан рассказала о реакции Олега Сенцова на награждение премией премией: "О вручении ему награды он знает. Он очень благодарен за это. Для него это значит ещё дополнительный инструмент в борьбе за освобождении украинских политических заключённых".

Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму в составе преступного сообщества весной 2014 г. Своей вины он не признал.

В мае 2018 г. он объявил голодовку с требованием освобождения из российских тюрем украинских заключённых, осуждённых, по его мнению, по политическим мотивам. Голодовка была прекращена 6 октября. На Украине самого Сенцова считают политическим заключённым.

11 декабря российский кинорежиссёр Александр Сокуров на закрытом заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека попросил президента Путина освободить Сенцова, так как срок его заключения "непропорционален вменяемому ему в вину преступлению". По словам главы СПЧ Михаила Федотова, Путин пообещал подумать над тем, что "можно сделать в этом направлении".


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".