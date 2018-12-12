Сахаровская премия для Олега Сенцова

Украинский режиссёр Олег Сенцов получил ежегодную премии имени Сахарова "За свободу мысли". Диплом был передан его двоюродной сестре Наталье Каплан и адвокату Дмитрию Динзе, поскольку сам Сенцов находится в заключении в российской исправительной колонии.

Наталья Каплан рассказала о реакции Олега Сенцова на награждение премией премией: "О вручении ему награды он знает. Он очень благодарен за это. Для него это значит ещё дополнительный инструмент в борьбе за освобождении украинских политических заключённых".

Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму в составе преступного сообщества весной 2014 г. Своей вины он не признал.