Украинский режиссёр Олег Сенцов получил ежегодную премии имени Сахарова "За свободу мысли". Диплом был передан его двоюродной сестре Наталье Каплан и адвокату Дмитрию Динзе, поскольку сам Сенцов находится в заключении в российской исправительной колонии.
Сахаровская премия для Олега Сенцова
Сахаровская премия для Олега Сенцова
Наталья Каплан рассказала о реакции Олега Сенцова на награждение премией премией: "О вручении ему награды он знает. Он очень благодарен за это. Для него это значит ещё дополнительный инструмент в борьбе за освобождении украинских политических заключённых".
Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму в составе преступного сообщества весной 2014 г. Своей вины он не признал.
В мае 2018 г. он объявил голодовку с требованием освобождения из российских тюрем украинских заключённых, осуждённых, по его мнению, по политическим мотивам. Голодовка была прекращена 6 октября. На Украине самого Сенцова считают политическим заключённым.
11 декабря российский кинорежиссёр Александр Сокуров на закрытом заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека попросил президента Путина освободить Сенцова, так как срок его заключения "непропорционален вменяемому ему в вину преступлению". По словам главы СПЧ Михаила Федотова, Путин пообещал подумать над тем, что "можно сделать в этом направлении".