ОКР: "Россия поедет на Олимпиаду"

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Олимпийский комитет России рассчитывает, что российские атлеты смогут выступить на Играх в Токио. Об этом заявил глава организации Станислав Поздняков. По его словам, ОКР постоянно работает над улучшением антидопинговой системы в стране. Это заявление было сделано в то время, как Всемирное антидопинговое агентство проводило проверку в российском агентстве РУСАДА.

"Мы в постоянном режиме работаем над повышением качества антидопинговой культуры в стране, над антидопинговым образованием, в том числе с самыми юными нашими олимпийцами. Поэтому я уверен, что все наши действия, связанные с этим, позволят нашим олимпийцам в полном статусе выступить на следующих Олимпийских играх", - заявил Поздняков.