В Венгрии приняли "рабский закон"

Крики, свист и даже звук сирены можно было услышать в венгерском парламенте в среду.

Возмущенная оппозиция таким образом пыталась сорвать голосование по предложенному правительством спорному законопроекту, позволяющему работодателям увеличить количество сверхурочных часов до 400 в год.

Несмотря на негодования противников, голосование все же состоялось, законопроект был одобрен большинством голосов.

Новый закон гарантирует работодателям дополнительные сверхурочные 250 часов в год на каждого сотрудника , что касается остальных часов, на них нужно будет согласие работника.

Нововведением стало и то, что по новому законодательству работодатель имеет право оплатить отработанные сверхурочные часы в течение 3 лет, а также вести переговоры напрямую с работником, минуя профсоюзы.

Критики называют новый закон "рабским".

В прошедшие выходные тысячи венгров вышли на улицы Будапешта, чтобы выразить своё несогласие с новым трудовым законопроектом.

Члены профсоюзов и их сторонники прошли по улицам венгерской столицы под лозунгами: "Мы протестуем против рабского закона".

В партии премьера Виктора Орбана заявили, что рабочая неделя в Венгрии по-прежнему будет составлять пять восьмичасовых дней, а работникам будут платить за любые сверхурочные часы.