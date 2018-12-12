Коэна приговорили к 3 годам лишения свободы

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен судом Нью-Йорка к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании 2016 года.

Адвокат признался, что незаконно выплатил деньги за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом.

Согласно судебным документам, в приговоре были учтены дача ложных показаний Конгрессу на слушаниях о российском вмешательстве в выборы, а также налоговые и финансовые махинации Коэна.