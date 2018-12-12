Евродепутаты рассуждают об условиях "брексита"

Пересмотра условий "брекиста" не будет. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что одобренное Брюсселем и Лондоном соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза не претерпит никаких изменений в результате саммита ЕС 13 и 14 декабря.

"Мы не намерены менять соглашение. Такова единая позиция 27 стран-членов ЕС. Скорее всего, после нынешних переговоров все останется на своих местах", - заявила Меркель.

На фоне набирающего силу в Великобритании политического кризиса евродепутаты рассказали "Евроньюс" о том, что думают о сделке по "брекситу" и стоит ли ожидать ли от Брюсселя новых уступок, например, для решения североирландской пограничной проблемы.

"Возможно к соглашению будет принят дополнительный протокол, или в нем появятся положения о контроле над его выполнением, какие-то уточнения. Но не думаю, что речь пойдет о новых уступках относительно самой сути сделки", - говорит Ян Захрадил.

Данную точку зрения разделяет Ана Гомес.

"Лучшей сделки не стоило и ожидать. Но, согласно принципам демократии, у британского народа должна быть возможность высказаться еще раз - провести еще один референдум"

У Ребекки Хармс другое мнение.

"Я очень надеюсь, что граждане Великоб ритании осознают, что наши двери остаются открытыми, а значит - лучше было бы не отказываться от политического контроля над ситуацией, сохранить его - вместе с другими европейскими государствами", - говорит она.

Голосование по "брекситу" в британском парламенте состоится до 21 января.