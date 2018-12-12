Тереза Мэй приняла вызов своих сбунтовавшихся однопартийцев. В своём выступлении в Палате общин она сказала, что не оставит добровольно свой пост, так как её отставка помешает успешности нового раунда переговоров с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Европейского союза:
Терезу Мэй испытывают на прочность
Терезу Мэй испытывают на прочность
"Мы не должны допустить роста неопределённости. Народ проголосовал за выход из ЕС. Люди хочят, чтобы мы достигли такого соглашения, которое отвечает этому решению. Мы не можем себе позволить передать ведение переговоров по "брекситу" оппозиционным депутатам, потому что они могут перенести "брексит" на более позднее время или даже остановить его. Оба варианта противоречат национальным интересам. Поэтому я считаю, что мы должны продолжить наше дело и добиться соглашения выгодного для нашей страны".
По мнению лидера оппозиции Джереми Корбина, разлад в стане консерваторов угрожает не только "брекситу", но и благополучию страны:
"Какое бы решение ни приняли сегодня консерваторы относительно своего руководства, это никак не поменяет жизнь простых британцев. Это не поможет правительству добиться лучшего варианта "брексита". Тереза Мэй уже продемонстрировала своё неуважение к парламенту. Не пора ли ей уже вынести на голосование проект соглашения и прекратить усугублять кризис, губительный для жизни очень многих граждан нашей страны?"
Члены правящей Консервативной партии набрали необходимое количество подписей, чтобы провести голосование по вопросу о доверии своему лидеру. Голосование пройдет вечером в среду. Его результаты станут известны в 9 часов вечера по Гринвичу.
В случае если однопартийцы выразят ей недоверие, Терезе Мэй придётся не только покинуть пост лидера партии, но и уйти в отставку с должности премьер-министра Великобритании.