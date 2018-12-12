Терезу Мэй испытывают на прочность

Размер текста Aa Aa

Тереза Мэй приняла вызов своих сбунтовавшихся однопартийцев. В своём выступлении в Палате общин она сказала, что не оставит добровольно свой пост, так как её отставка помешает успешности нового раунда переговоров с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Европейского союза:

"Мы не должны допустить роста неопределённости. Народ проголосовал за выход из ЕС. Люди хочят, чтобы мы достигли такого соглашения, которое отвечает этому решению. Мы не можем себе позволить передать ведение переговоров по "брекситу" оппозиционным депутатам, потому что они могут перенести "брексит" на более позднее время или даже остановить его. Оба варианта противоречат национальным интересам. Поэтому я считаю, что мы должны продолжить наше дело и добиться соглашения выгодного для нашей страны". По мнению лидера оппозиции Джереми Корбина, разлад в стане консерваторов угрожает не только "брекситу", но и благополучию страны: