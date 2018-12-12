"Брексит": Тереза Мэй ведет войну на двух фронтах

Но Мэй по-прежнему уверена, что на обоих фронтах она добьется победы.

Дома на политическом фронте ее однопартийцы могут набрать достаточное количество подписей под предложением о вотуме недоверия, что будет означать уход премьера и с партийного поста, и с должности, в Европе, куда она вновь отправилась, чтобы еще раз обсудить детали соглашения по "брекситу", касающиеся таможенного бэкстопа в Северной Ирландии, ее принимают без энтузиазма.

"Я отправилась в поездку, чтобы вновь поставить в известность лидеров стран-членов ЕС о той озабоченности, которая высказывается в парламенте и которая касается ситуации с таможней и границей в Северной Ирландии. Насколько я смогла уже понять, этот вопрос по-прежнему требует рассмотрения также и по мнению моих собеседников", - заявила она прессе.

Дональд Туск подтвердил, что эта тема обсуждалась перед саммитом, посвященному "брекситу", и что ЕС хочет помочь Мэй. "Но как?" - спрашивает об этом председатель Евросовета в своем Твиттере.

Остановка в Брюсселе (Мэй и Туск перед переговорами) Фото Рейтер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался значительно жестче: "Мы представили им лучшее соглашение из всех возможных. Лучшее, но и единственно возможное. Обсуждать тут нечего, негде и некогда".

Джереми Корбин уже успел назвать свою оппонентку "сбежавшим премьером" и осудить ее действия: " Бывало, что премьеры терпели поражение в Палате общин, проводя неправильную политику, но вчерашние действия Мэй - из ряда вон выходящие. Она в одностороннем порядке куда-то утащила ею же одобренное соглашение, предпочтя спастись бегством, ежели ставить вопрос на голосование".

Время работает не на Мэй - менее, чем через четыре месяца, согласно утвержденному ранее графику, Британия должна выйти из ЕС. Сама премьер неоднократно говорила, что, хоть и предпочтительнее этот развод оформить, но Соединенное королевство может покинуть Евросоюз и безо всякой сделки.

Биг Бен отсчитывает время, оставшееся до "брексита" Фото Рейтер