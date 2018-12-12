Тереза Мэй: "Я принимаю вызов однопартийцев"

Выступая на Даунинг-стрит, Мэй заявила, что будет сражаться всеми имеющимися у нее способами, чтобы убедить консерваторов в правильности избранной ею тактики.

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"Я служила партии как активист, как депутат, как теневой министр, как глава МВД и сейчас, занимая пост премьер-министра. Замена лидера посеет сомнения, сегодня мы не можем себе этого позволить. Нового лидера не успеют избрать до 21-го января. Может измениться баланс сил при обсуждении с оппозицией деталей "брексита" в Палате общин, и у нового лидера не будет времени, чтобы вести переговоры с ЕС, будет сложно в срок добиться принятия ряда законодательных актов в парламенте. Так что вариантов нет - в случае смены лидера придется либо продлевать период "брексита", либо от выхода из ЕС отказаться вовсе".

Петиция об отсутствии доверия к премьеру набрала 48 подписей заседающих в парламенте тори в среду утром. Чтобы сохранить за собою и пост партийного лидера, и кресло премьер-министра, Терезе Мэй достаточно, чтобы за ее лидерство высказалось простое большинство депутатов-консерваторов.