Цена обещаний Макрона

Франция выслушала ответ Эммануэля Макрона на протесты "жёлтых жилетов". По всей стране идут теперь бурные дискуссии о том, изменят ли обещанные президентом нововведения жизнь французов к лучшему, и как они будут осуществляться. Своим мнением на этот счёт с Euronews поделилась итальянский экономист Лоретта Наполеони:
"Не знаю, где он найдет деньги для проведения таких реформ: повышения заработной платы, сокращения налогов. Это, безусловно, выйдет за рамки дозволенного дефицита, и создаст ему серьезные проблемы в рамках объединенной Европы, в Совете Европы. Он позиционировал себя в Европе как сильный лидер, который сможет проводить достаточно жёсткую налоговую политику. А теперь стало ясно, что он этого сделать не сможет".
Выполнение президентских обещаний может приблизить дефицит госбюджета Франции к 3% от ВВП. Означает ли это, что в таком случае Брюссель более благосклонно отнесётся к Риму, который также хотел бы увеличить дефицит.
"Международный контекст, безусловно, благоприятен для такой политики, которая противопоставляется политике аскетизма и жёсткой экономии, - считает Лоретта Наполеони. - Это ревизионистская политика, так как она по сути ведёт к пересмотру параметров, установленных Маастрихтским договором и Фискальным пактом ЕС, принятым и введённым в действие в 2011-2012 годах".
Рынки показывают, что ситуация остаётся нестабильной. Мы выходим из тупика - или движемся к новому экономическому кризису?
"В ближайшие несколько месяцев скорее всего будет идти постоянная корректировка, без резкого падения индексов, чтобы завершить урегулирование в сторону более реалистичного положения в соответствии с долгами разных стран, - говорит Наполеони. - А также в сторону реальной рыночной стоимости акций. Потому что показатели фондового рынка больше не соответствуют реальной стоимости различных компаний. Таким образом мы фактически возвращаемся чуть ли не к основам экономики".