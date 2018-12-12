Цена обещаний Макрона

Франция выслушала ответ Эммануэля Макрона на протесты "жёлтых жилетов". По всей стране идут теперь бурные дискуссии о том, изменят ли обещанные президентом нововведения жизнь французов к лучшему, и как они будут осуществляться. Своим мнением на этот счёт с Euronews поделилась итальянский экономист Лоретта Наполеони:

"Не знаю, где он найдет деньги для проведения таких реформ: повышения заработной платы, сокращения налогов. Это, безусловно, выйдет за рамки дозволенного дефицита, и создаст ему серьезные проблемы в рамках объединенной Европы, в Совете Европы. Он позиционировал себя в Европе как сильный лидер, который сможет проводить достаточно жёсткую налоговую политику. А теперь стало ясно, что он этого сделать не сможет".

Выполнение президентских обещаний может приблизить дефицит госбюджета Франции к 3% от ВВП. Означает ли это, что в таком случае Брюссель более благосклонно отнесётся к Риму, который также хотел бы увеличить дефицит.