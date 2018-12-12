Железнодорожники угрожают ФРГ

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Германии грозят новые забастовки железнодорожников. Работники отрасли заявили о провале переговоров с руководством Deutsche Bahn. Ранее компания пообещала единовременно выплатить сотрудникам по 500 евро и повысить зарплаты на 5% в два этапа. Этого мало - заявили профсоюзы, которые выступают за повышение ежемесячного вознаграждения хотя бы на 7,5%.

Но новых предложений от руководства в назначенный срок - до 9 часов утра среды - так и не последовало. Выразив сожаление в связи со сложившейся ситуацией, профсоюзы сообщили, что теперь вся Германия прочувствует на себе силу железнодорожного гнева и пригрозили парализовать движение по всей стране.