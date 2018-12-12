Акция протеста против "рабского закона" в Будапеште

Около двух тысяч человек собрались у здания венгерского парламента в Будапеште, чтобы выразить протест против принятия депутатами от правящей партии "Фидес" поправок в трудовой кодекс, расширяющих права работодателей за счёт работников. По мнению протестующих, это наступление на права трудящихся фактически превращает их в "рабов" корпораций.

"Мы не хотим, чтобы члены наших семей, друзья и знакомые еще больше работали во внеурочное время. Мы не хотим, чтобы граждан нашей страны обирали корпорации, в том числе транснациональные, на которые они работают", – говорит член студенческого профсоюза Балаж Липус.

"Сегодня в парламенте они забили последний гвоздь в гроб демократии. То, что там произошло, было по сути последним шагом на пути к автократии", – считает представитель движения "Моментум" Миклош Хайнал.

Протесты поддержали левые партии и профсоюзы. Правопопулистская партия Йоббик обещает провести собственную акцию протеста против нового закона.