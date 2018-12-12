Около двух тысяч человек собрались у здания венгерского парламента в Будапеште, чтобы выразить протест против принятия депутатами от правящей партии "Фидес" поправок в трудовой кодекс, расширяющих права работодателей за счёт работников. По мнению протестующих, это наступление на права трудящихся фактически превращает их в "рабов" корпораций.
Акция протеста против "рабского закона" в Будапеште
Акция протеста против "рабского закона" в Будапеште
"Мы не хотим, чтобы члены наших семей, друзья и знакомые еще больше работали во внеурочное время. Мы не хотим, чтобы граждан нашей страны обирали корпорации, в том числе транснациональные, на которые они работают", – говорит член студенческого профсоюза Балаж Липус.
"Сегодня в парламенте они забили последний гвоздь в гроб демократии. То, что там произошло, было по сути последним шагом на пути к автократии", – считает представитель движения "Моментум" Миклош Хайнал.
Протесты поддержали левые партии и профсоюзы. Правопопулистская партия Йоббик обещает провести собственную акцию протеста против нового закона.
С наступлением темноты люди, собравшиеся на площади перед парламентом, двинулись в направлении острова Маргит, расположенного на Дунае, на полпути из Пешта в Буду. Сообщается о призывах к гражданскому неповиновению, стычках с полицией и попытках протестующих заблокировать дорожное движение.
"Люди, протестующие против принятия так называемого «рабского закона» прошли маршем от здания парламента до острова Маргит. На пути, как вы можете видеть за моей спиной, они заблокировали мост Маргит. Трамваи и даже автомобили не могут по нему проехать", – сообщает корреспондент Euronews Даниэль Божик, находящийся в гуще событий.