В Китае задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг. Об обвинениях в его адрес пока официально не сообщается. Наблюдатели, однако, связали происходящее с обострением двусторонних отношений, вызванных задержанием в Канаде гражданки Китая.
Финдиректора Huawei отпустили под залог
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Финдиректора Huawei отпустили под залог
Финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по запросу США. Вашингтон выдвинул против неё обвинения, связанные с обходом американских санкций против Ирана. Этот факт вызвал резкую реакцию Пекина, пообещавшего предпринять ответные шаги.
Во вторник принято решение отпустить Мэн Ваньчжоу под залог, с условием не покидать канадский город. Канадский суд подчёркивает, что китаянку освободят, если до 8 января Вашингтон не предоставит официальный запрос об экстрадиции.