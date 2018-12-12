Финдиректора Huawei отпустили под залог

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В Китае задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг. Об обвинениях в его адрес пока официально не сообщается. Наблюдатели, однако, связали происходящее с обострением двусторонних отношений, вызванных задержанием в Канаде гражданки Китая.

Финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по запросу США. Вашингтон выдвинул против неё обвинения, связанные с обходом американских санкций против Ирана. Этот факт вызвал резкую реакцию Пекина, пообещавшего предпринять ответные шаги.