В метро, автобусах, офисах и дома.... "Брексит" - главная тема разговоров жителей Соединенного Королевства ... Эмоции в Лондоне накаляются на фоне отмены премьером Терезой Мэй голосования в парламенте по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Поглощая бекон, колбасу и яйца, посетители знаменитого кафе Шепперд пытаются переварить и детали происходящих событий.
Британцы устали на пути к "брекситу"
Британцы устали на пути к "брекситу"
Джеймс Фулкес, бизнесмен: "В какой то степени мне жалко Терезу Мэй, потому что ей приходится копаться во всем этом мусоре, который на нее свалили. Вот как будто бомбу сбросили. А ей вменили в обязанность разбираться с последствиями и все убирать".
Миза Фюр, бизнесмен: "Премьер имеет дело с правительством, в котором нет согласия, Палатой общин в которой нет единства мнений, и разделенной нацией. Но думаю, нам надо двигаться дальше. Я не верю в проведение второго референдума, повторное голосование... Это не имеет смысла. Надо выходить из ЕС, а потом разбираться с последствиями".
Джеймс Фулкес, бизнесмен: "Выход без сделки тоже означает некоторую форму переговоров. Вы не можете вдруг вести торговлю без каких-либо правил. Они должны быть. А что касается Всемирной торговой организации... Да, с этим, действительно путаница".
Для этих четырех работниц кафе из Румынии сейчас тревожное время.
Вьорика Юга, сотрудница кафе: "Мы трудимся здесь. Мы приехали в Британию из нашей страны, чтобы остаться здесь надолго. И мы хотим иметь дом, работу, все, что полагается... Все беспокоятся из-за "брексита" и не знают, что произойдет. Но нужно следовать букве закона. Исполнять все, что бы ни сказали. Другого выбора у нас нет".
Деймон Эмблинг, Euronews: "У британцев, будь то сторонники или противники "брексита", нарастает чувство усталости и разочарования в связи с происходящими событиями. Спустя два с половиной года после исторического референдума, многие хотят одного - чтобы власти сделали свою работу - прояснили ситуацию с тем, чтобы люди уверенно смотрели в будущее. Но сказать проще чем сделать, поскольку те, кто принимает решения, всё ещё спорят из-за "брексита".