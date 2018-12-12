Британцы устали на пути к "брекситу"

В метро, автобусах, офисах и дома.... "Брексит" - главная тема разговоров жителей Соединенного Королевства ... Эмоции в Лондоне накаляются на фоне отмены премьером Терезой Мэй голосования в парламенте по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Поглощая бекон, колбасу и яйца, посетители знаменитого кафе Шепперд пытаются переварить и детали происходящих событий.

Джеймс Фулкес, бизнесмен: "В какой то степени мне жалко Терезу Мэй, потому что ей приходится копаться во всем этом мусоре, который на нее свалили. Вот как будто бомбу сбросили. А ей вменили в обязанность разбираться с последствиями и все убирать".

Миза Фюр, бизнесмен: "Премьер имеет дело с правительством, в котором нет согласия, Палатой общин в которой нет единства мнений, и разделенной нацией. Но думаю, нам надо двигаться дальше. Я не верю в проведение второго референдума, повторное голосование... Это не имеет смысла. Надо выходить из ЕС, а потом разбираться с последствиями".

Джеймс Фулкес, бизнесмен: "Выход без сделки тоже означает некоторую форму переговоров. Вы не можете вдруг вести торговлю без каких-либо правил. Они должны быть. А что касается Всемирной торговой организации... Да, с этим, действительно путаница".

Для этих четырех работниц кафе из Румынии сейчас тревожное время.