Магазинных воров "вычислит" искусственный интеллект

Новые технологии - на страже общественного порядка. В японском городе Иокогама полиция задержала магазинного вора, благодаря анализу данных, полученных с камеры видеонаблюдения и обработанных с использованием искусственного интеллекта.

Эта торговая точка из-за совершенных краж за последние шесть месяцев понесла убытки на сумму девять тысяч долларов. Как говорится, посчитали, прослезились... Администрация магазина решила воспользоваться услугами одной из токийских компаний, занимающейся анализом видеоданных.

Исследуя характеристики и стандартное поведение воров, сотрудники фирмы обработали изображения общей продолжительностью в три тысячи часов. Созданная программа, в которую закладывается информация о подозрительных действиях, позволяет вычислить, кто из посетителей намеревается украсть какую-либо продукцию. Охране при этом направляется соответствующий сигнал.

Программы с использованием искусственного интеллекта помогут обществу избавиться от воровства в магазинах, благодаря сдерживающему эффекту, считают разработчики.

Япония известна высокой культурой поведения в обществе, но и Страну Восходящего Солнца не минула напасть так называемого шоплифтинга, избавиться от которого, как кажется теперь, вполне под силу.