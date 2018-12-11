Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвёздное пространство. Это уже второй аппарат, созданный человеком, вышедший за пределы гелиосферы – в 2013 г. это сделал аппарат "Вояджер-1".

Оба аппарата были запущены НАСА в 1977 г. для изучения дальних планет Солнечной системы. В 1979 г. "Вояджер-2" сблизился с Юпитером и обследовал его спутники Европу и Ганимед. Два года спустя он сблизился с Сатурном, передав на Землю подробные фотографии спутников Тефии и Энцелада.

"Вояджеру-2 посчастливилось долететь не только до Юпитера и Сатурна, но также до Урана и Нептуна, а затем продолжать полет еще 28 лет, пройдя мимо Нептуна", – рассказывает Сюзанн Додд, руководитель программы "Вояджеров" в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Сейчас зонд находится на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли. НАСА продолжают поддерживать с ним связь, но передача сигнала с Земле на зонд или в обратном направлении занимает больше 16 часов. Благодаря радиоизотопным термоэлектрическим генераторам на плутонии-238 аппарат исправно работает, хотя он был изготовлен более 40 лет назад и за прошедшие годы некоторые технологии на Земле ушли вперёд.

"В вашем смартфоне объем памяти в 200 тысяч раз больше, чем у компьютеров, установленных на «Вояджере»", - поясняет Сюзанн Додд.

Выход из гелиосферы – пространства, заполненного солнечным ветром – еще не означает выход из Солнечной системы, края которой оба "Вояджера" достигнут только через 300 лет. К тому времени они уже потеряют контакт с Землёй, но, пословам Сюзанн Додд, "они останутся молчаливыми посланниками нашей планеты на просторах галактики".

До других звёздных систем "Вояджеры" долетят через более чем 30 тысяч лет. На случай встречи с инопланетной цивилизацией на "Вояджере-1" есть послание от землян, записанное на золотой пластинке.