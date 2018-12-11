Российские бомбардировщики в Венесуэле

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В Венесуэлу прибыли два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал это "разбрасыванием государственных средств коррумпированными правительствами". В Кремле считают высказывания Помпео недипломатичными и неуместными, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес отметил, что прибывшие в Боливарианскую республику самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полетах.