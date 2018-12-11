Срочная новость

Срочная новость

США

Мария Бутина: сделка с правосудием?

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Мария Бутина: сделка с правосудием?

Мария Бутина: сделка с правосудием?
Размер текста Aa Aa

Подозреваемая в подрывной деятельности на территории США россиянка Мария Бутина, по сообщению агентства Reuters, может частично признать свою вину.

Этот шаг - следствие возможной сделки, о которой договорились адвокаты, представляющие интересы Бутиной, и обвинение. Каковы детали этого соглашения, если оно имеется, пока неизвестно. Бюро прокурора от комментариев отказалось. Есть информация, что в понедельник защита Бутиной и федеральная прокуратура США подали совместное прошение о проведении судебных слушаний по поводу сделки.

Дата заседания назначена на 12 декабря.

Отец Бутиной сообщил, что не располагает подобными сведениями.

Бутина была арестована в Вашингтоне около полугода назад. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения подрывной деятельности в пользу правительства РФ.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.