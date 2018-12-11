На обложку журнала "Тайм" попали журналисты

Впервые в истории журнала на его обложку в качестве "человека года" попал человек, которого уже нет в живых. Это саудовский журналист Джамаль Хашогджи, жестоко убитый в октябре этого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Также титула "Человек года" удостоились сотрудники агентства "Рейтер" Ва Лон и Кья Со Оо, освещавшие положение народности рохинджа в Мьянме и осуждённые на семилетнее заключение за нарушение закона о государственной тайне.

Филиппинская журналистка Мария Ресса, которая критически освещала "войну с наркотиками" президента Филиппин Родриго Дутерте. В ноябре ей были предъявлены обвинения в уклонении от налогов, по которым ей могут грозить до 10 лет тюрьмы.

Редакция американского издания "Кэпитл-газетт", на которое в июне было совершенно нападение. После этого убийства США оказались на четвёртом месте в списке стран, где жизни журналистов находятся под наибольшей угрозой.

В материале журнала, посвящённом журналистам, которые рисковали своей жизнью, упоминаются двое россиян: журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую в октябре 2017 г. совершил нападение психически больной человек, и проживающий в Киеве Аркадий Бабченко, в мае этого года притворившийся мёртвым в рамках инсценировки, организованной Службой безопасности Украины.