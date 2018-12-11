Европейское турне Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня в Брюсселе встречается с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском. В официальном заявлении Юнкера говорится, что соглашение между Лондоном и Брюсселем —наилучшее и единственное из возможных.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, Юнкер сказал: "Все должны понять, что возобновление переговоров невозможно. Большая проблема, конечно — это прозрачность границы с Ирландией. Нас объединяет твердое намерение сделать все возможное, чтобы не оказаться в ситуации, в которой нужно будет пользоваться жесткой границей. Но мы должны к этому подготовиться, это необходимо для целостности нашего договора с Великобританией, это необходимо для Ирландии. Мы никогда не оставим Ирландию в одиночестве". По словам Юнкера, допустимы дальнейшие уточнения и интерпретации без пересмотра текста договора об условия "брексита".

Лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Мартин Вебер заявил: "Играть в игру с возобновлением переговоров мы не собираемся, особенно в интересах Ирландии, потому что наша общая цель — избежать появления жесткой границы в северной Ирландии. И в том, что касается Европейской народной партии, в этом отношении мы все — ирландцы".

Во вторник Тереза Мэй также посетила Берлин, чтобы поговорить о "брексите" с канцлером Германии Ангелой Меркель.