Теракт в Страсбурге

По меньшей мере 2 человека погибли, ещё 12 получили ранения в результате стрельбы из автомата в центре Страсбурга, на улице Орфевр вблизи знаменитой рождественской ярмарки на площади Клебера. На эту ярмарку ежегодно приезжают тысячи людей из разных стран. Мэр города Ролан Рис призвал жителей оставаться дома.

Около 20 часов по местному времени очевидцы услышали несколько десятков выстрелов, сначала одиночных, затем очередями. Полиция отреагировала мгновенно, завязалась перестрелка, которая длилась около 10 минут. По последним данным, стрелок был ранен, но ему удалось бежать.

Посетители баров и ресторанов в центре Страсбурга эвакуированы. Центр перекрыт. Прекращено движение автобусов и трамваев.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял, поиски преступника продолжаются. Он находится в бегах, но его личность уже установлена. В Страсбург направился министр внутренних дел Франции.

В городских больницах активировали чрезвычайный протокол, который задействуют в случае теракта или катастрофы.

Очевидцы разместили в интернете фото и видео:

Введена проверка документов на франко-немецкой границе.

В прошлом году французским спецслужбам удалось предотвратить нападение на рождественский рынок Страсбурга. Мотивы нынешней атаки пока неизвестны, хотя версия теракта остаётся приоритетной.

По данным полиции, злоумышленник числился в списках подозреваемых в терроризме. Сведения о нём находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон получает информацию об инциденте со стрельбой возле рождественского рынка в Страсбурге. Об этом сообщает пресс-служба главы государств.

В оцепленный район Страсбурга продолжают прибывать машины спецслужб, полицейские. Стало известно, что расследованием происшествия займётся прокуратура по делам, связанным с терроризмом.

Полиция сообщает, что стрелок обнаружен и блокирован. Он однако продолжает оказывать сопротивление и ликвидировать или задержать его пока не удалось. К операции привлечены военные. Один из них, как сообщается, получил ранение в руку.

В сетях уже появились сообщения в поддержку жителей Страсбурга:

Генеральное консульство РФ в Страсбурге сообщило, что не располагает данными о пострадавших россиянах в результате стрельбы в центре города.

Центр Страсбурга остаётся в оцеплении. Там продолжается военно-полицейская операция. Имя злоумышленника уже известно полиции, но оно пока не разглашается.

6 человек ранены тяжело, другие 6 получили более лёгкие ранения.

Здание Европарламента также заблокировано. Все находившиеся в здании на тот момент депутаты остаются внутри.

Министерство внутренних дел Франции опубликовало сообщение о серьезном происшествии в Страсбурге и призвало людей не покидать свои дома.

Поступают сообщения о том, что полицейским удалось выбить дверь и проникнуть в помещение, расположенное в доме номер 5 на улице Д'Эпиналь, в котором предположительно скрывается нападавший. Он вооружён автоматом и оказывает сопротивление. Этот человек был известен полиции как представляющий опасность для общества.

Местные СМИ пишут о штурме здания в районе Нойдорф Страсбурга. и о том, что число жертв возросло до 4-х. Эта информация пока не подтверждена официально. Возможно, люди скончались в больнице от ран. Нападение уже официально объявлено терактом.

В Страсбурге открыт центр медицинской и психологической помощи .

Также появилась неподтверждённая информация о том, что нападавший по имени Шериф Ш. - 29-летний житель и уроженец Страсбурга. Он был известен полиции как представляющий опасность для общества и даже был уже судим в 2011 году за вооружённое нападение в Страсбурге и 2 года отсидел в тюрьме. Сообщается, что этот человек сумел ранее во вторник уйти от полиции во время рейда в его доме, где было обнаружено оружие.

Тем временем стало известно уже о второй антитеррористической операции, которая ведётся в районе площади Блогли в историческом центре Страсбурга. У стрелка вероятно был сообщник. Об этом сообщает газета "Фигаро".

Полицейские источники сообщают, что операция по поимке преступника пока ни к чему не привела. Прочесав дома под номерами 3,5 и 7 по улице Эпиналь, они его там не обнаружили. По некоторым данным, вооружённого человека видели в районе улицы Лутр, рядом с площадью Гютенберг. А также в районе площади Ом де Фер (Железного Человека).

В СМИ и соцсетях между тем появились фотографии предполагаемого стрелка:

Свои соболезнования семьям погибших выразили ведущие французские политики.

Ришар Ферран, генеральный секретарь партии "Вперёд, Республика!" -

Лоран Вокье, председатель партии "Республиканцы":

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение":

Оливье Фор, председатель Социалистической партии Франции:

А поисковая операция сейчас идёт на улице Тита Ливия в районе Поттери на окраине города.

В Страсбург прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Вместе с ним находится мэр Страсбурга Ролан Рис. Из Парижа работой кризисного штаба руководит президент Франции Эммануэль Макрон.

Мэрия города между тем сообщила, что рождественский рынок города в среду 12 декабря останется закрыт. В Страсбурге объявлен однодневный траур.