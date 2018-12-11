Памятник Солженицыну открыт в центре Москвы

В день столетия со дня рождения писателя памятник Александру Солженицыну открыт в центре Москвы, на улице названной в его честь. Автор проекта - скульптор Андрей Ковальчук. На постаменте есть лишь подпись - Александр Солженицын. Пояснений не требуется. Солженицына знает весь мир. Первыми цветы к монументу положили вдова писателя Наталия и президент России Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России: "Он (Солженицын) очень четко разделял подлинную настоящую народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания миллионам людей".

Наталия Солженицына, вдова писателя: "Александр Исаевич сказал в 70-ых годах: "Под моими ногами всю мою жизнь - земля отечества. Только ее боль я слышу, только о ней пишу". Потом его изгнали из страны, но разлучить с отечеством не смогли. Когда стало можно вернуться, он вернулся".

Переживший войну, лагеря и изгнание Солженицын, скончался в 2008 году в России; 14 лет спустя после возвращения на родину.