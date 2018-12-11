Новый фильм оскороносного режиссера Клинта Иствуда "Наркокурьер" рассказывает о 90-летнем садоводе и ветеране Второй мировой войны Эрле Стоуне, которого поймали на перевозке кокаина мексиканского наркокартеля.
Клинт Иствуд стал наркокурьером
Клинт Иствуд стал наркокурьером
Лента биографическая, прототипом Иствуда, который сыграл главного героя, стал Лео Шарп, арестованный в 2011 году в возрасте 87 лет.
В фильме также задействованы дочь Иствуда Элисон и также известный актер Майкл Пенья.
88-летний Иствуд на мировой премьере картины в Лос-Анджелесе сказал, что ему до сих пор есть куда расти.
"У всех лент свой характер, и я осознал, что с каждой из них я чему-то учусь", - говорит режиссёр.
Элисон Иствуд не впервые играет у отца. Именно он привел дочь в кино.
"Его трудовая этика поражает. Он относится ко всем одинаково. Он очень скромный при этом великодушный. Обычно в его возрасте люди становятся сварливыми грубиянами", - сказала на премьере Элисон Иствуд.
"Я могу только надеяться, чтобы в 88 у меня были силы на творчество, у Иствуда как видите этого не отнять. И это моя мечта – заниматься любимым делом в таком возрасте", - сказал сыгравший в киноленте актёр Майкл Пенья.
Также в картине снялись Бредли Купер, Лоренс Фишбёрн и Энди Гарсиа.
Криминальная драма от режиссера "Малышки на миллион" и "Гран Торино" выходит в прокат в США в середине декабря, в России ее можно ожидать в конце февраля.