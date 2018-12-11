Клинт Иствуд стал наркокурьером

Новый фильм оскороносного режиссера Клинта Иствуда "Наркокурьер" рассказывает о 90-летнем садоводе и ветеране Второй мировой войны Эрле Стоуне, которого поймали на перевозке кокаина мексиканского наркокартеля.

Лента биографическая, прототипом Иствуда, который сыграл главного героя, стал Лео Шарп, арестованный в 2011 году в возрасте 87 лет.

В фильме также задействованы дочь Иствуда Элисон и также известный актер Майкл Пенья.

88-летний Иствуд на мировой премьере картины в Лос-Анджелесе сказал, что ему до сих пор есть куда расти.

"У всех лент свой характер, и я осознал, что с каждой из них я чему-то учусь", - говорит режиссёр.

Элисон Иствуд не впервые играет у отца. Именно он привел дочь в кино.

"Его трудовая этика поражает. Он относится ко всем одинаково. Он очень скромный при этом великодушный. Обычно в его возрасте люди становятся сварливыми грубиянами", - сказала на премьере Элисон Иствуд.

"Я могу только надеяться, чтобы в 88 у меня были силы на творчество, у Иствуда как видите этого не отнять. И это моя мечта – заниматься любимым делом в таком возрасте", - сказал сыгравший в киноленте актёр Майкл Пенья.

Также в картине снялись Бредли Купер, Лоренс Фишбёрн и Энди Гарсиа.

Криминальная драма от режиссера "Малышки на миллион" и "Гран Торино" выходит в прокат в США в середине декабря, в России ее можно ожидать в конце февраля.