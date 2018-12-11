Повесить вождя на стену. Предлагает группа энтузиастов из Екатеринбурга. "Сталин. Напутствие большевикам" - именно так называется созданный ими настенный календарь.
Повесить "вождя народов" на стену
Повесить "вождя народов" на стену
На каждом из 12 листов написана одна из мотивирующих цитат "отца народов".
Календарь стал если не трендом, то пользуется популярностью у россиян.
Его создатели заявляют, что хотят, чтобы люди отнеслись к его личности вдумчиво.
"Те идеалы, которые выражены по крайней мере в тех цитатах Сталина, которые мы стараемся приводить - она, на наш взгляд отражают чаяния трудящегося большинства. И поэтому популярность также растет", - говорит один из издателей календаря Кирилл Корицкий.
Цена календаря - около 450 рублей. А что думают о личности Сталина покупатели?
"Независимо от того, какая это была фигура, человек он великий. Личность в истории великая", - говорит один из них.
Для других же это далеко не так.
"Мой дедушка был репрессирован и в 1937 году погиб. Поэтому у меня тоже двойственное отношение к нему. Я бы его на стенку не повесила. Но, возможно, люди в возрасте, пенсионеры, ветераны, возможно и повесят, а я – нет", - говорит другая покупательница.