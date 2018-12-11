Повесить "вождя народов" на стену

Повесить вождя на стену. Предлагает группа энтузиастов из Екатеринбурга. "Сталин. Напутствие большевикам" - именно так называется созданный ими настенный календарь.

Календарь стал если не трендом, то пользуется популярностью у россиян.

Его создатели заявляют, что хотят, чтобы люди отнеслись к его личности вдумчиво.

"Те идеалы, которые выражены по крайней мере в тех цитатах Сталина, которые мы стараемся приводить - она, на наш взгляд отражают чаяния трудящегося большинства. И поэтому популярность также растет", - говорит один из издателей календаря Кирилл Корицкий.

Цена календаря - около 450 рублей. А что думают о личности Сталина покупатели?

"Независимо от того, какая это была фигура, человек он великий. Личность в истории великая", - говорит один из них.

Для других же это далеко не так.

"Мой дедушка был репрессирован и в 1937 году погиб. Поэтому у меня тоже двойственное отношение к нему. Я бы его на стенку не повесила. Но, возможно, люди в возрасте, пенсионеры, ветераны, возможно и повесят, а я – нет", - говорит другая покупательница.